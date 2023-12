"Alto impatto" fino a notte fonda, cento persone identificate

Più si avvicinano le feste più aumentano i controlli di polizia in terraferma e centro storico: "Alto impatto" fino a notte fonda a Mestre, e nella città d'acqua potenziati i servizi interforze coordinati dalla questura e dal commissariato San Marco. Più di cento le persone identificate negli ultimi giorni, negozi e attività passati al setaccio, veicoli fermati e verificati con il contributo di carabinieri, finanza e polizia locale.

Uno straniero di origini marocchine con precedenti è stato trovato irregolare: attraverso l’attività dell’Ufficio immigrazione della questura la polizia ha provveduto ad accompagnarlo al centro per il rimpatrio (cpr) di Potenza, dove vi rimarrà in attesa di rientrare nel suo paese. In laguna, il commissariato San Marco ha aumentato il monitoraggio del territorio nelle ore pomeridiane, serali e notturne per prevenire furti, borseggi, aggressioni e rapine, in particolare nelle tarde ore della notte. La scorsa settimana è stato fermato uno straniero di origine tunisine che si aggirava con fare sospetto, insieme a un'altra persona, e quando ha visto i poliziotti ha iniziato a correre via. Inseguito dagli agenti, è stato bloccato e controllato: non aveva i documenti. Trattenuto in questura, ha quindi intrapreso il viaggio verso il cpr di Gradisca d’Isonzo in Friuli, venerdì, dove rimarrà in attesa di essere rimpatriato. Contro la violenza di genere, tema dov'è aumentata ancora la sensibilità dopo gli ultimi femminicidi, l'Anticrimine della questura di Venezia per incrementare le misure di prevenzione disposte dal questore Gaetano Bonaccorso, ha fatto scattare due ammonimenti per violenza domestica, tre per atti persecutori, vessazioni e stalking e ha emesso quattro fogli di via obbligatori da Venezia.