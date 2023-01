Centomila euro dalla Regione per la sede della protezione civile di San Donà

La città di San Donà di Piave beneficerà di un contributo regionale di 100 mila euro per la ristrutturazione della sede della protezione civile di via Sabbioni. Un contributo al quale si aggiungeranno ulteriori 130 mila euro già a bilancio, e ulteriori 95 mila per il 2023, per coprire intermante il costo dell'intervento.

L’edificio, di proprietà dello Stato e in gestione alla Regione Veneto, è stato concesso in uso gratuito per essere utilizzato come sede del gruppo operativo di protezione civile e per l’allestimento del nuovo centro operativo comunale (Coc). Alcuni lavori di manutenzione sono già stati effettuati dall'amministrazione a seguito della presa in possesso dell’immobile nell’aprile 2020, ma ora sono necessari, in particolare, lavori di adeguamento sismico e superamento delle barriere architettoniche dell’edificio.

«Ringrazio la Regione Veneto, in particolare l'assessore Gianpaolo Bottacin che ha presentato la proposta di contributo alla giunta regionale, riconoscendo l’importanza strategica della sede della protezione Civile a San Donà. - ha commentato il sindaco, Andrea Cereser - Grazie alla concessione del contributo sarà possibile coprire una parte significativa dei costi di ristrutturazione». L’edificio è destinato a finalità di sicurezza pubblica e del territorio, e il suo utilizzo potrà avere riflessi positivi anche sui comuni limitrofi, trovandosi in una posizione centrale rispetto a tutto il territorio del Basso Piave.