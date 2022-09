Inps, dal primo ottobre centro medico legale in via della Pila a Marghera

Non sarà un trasferimento in centro storico. Il punto medico legale dell'Inps lascia via Fogazzaro a Mestre per andare in via della Pila a Marghera, nella sede dell'Inail. L'annuncio è del direttore regionale dell'Inps Veneto, Antonio Pone, che ha chiarito ogni dubbio circa il rischio che persone disabili dovessero ora raggiungere la laguna per fare le visite relative al riconoscimento dell'invalidità, disabilità, inabilità, malattia, ecc. I consiglieri comunali Gianfranco Bettin e Gianluca Trabucco (Verde Progressista) già a febbraio avevano chiesto al sindaco Luigi Brugnaro di attivarsi al fine di fermare il trasferimento a Dorsoduro, nella sede dell'Inps provinciale a Venezia.

Diverse associazioni poi avevano organizzato in piazza Ferretto una manifestazione di protesta. «Abbiamo lavorato, ma sotto traccia - commenta l'assessore al Patrimonio Paola Mar - Già all'epoca ci confrontavamo con l'Inps assicurando la disponibilità del Comune a concedere spazi per garantire gli ambulatori in terraferma». «Ci siamo incontrati con alcune associazioni condividendo l'impegno a dare risposte, evitando disagi - afferma Pone -. Via Fogazzaro presentava delle criticità: mancanza di parcheggi e costi inadeguati. Le sedi proposte dall'amministrazione comunale non risultavano adeguate». All'Inail invece c'erano degli ambulatori medico-legali già predisposti per gli accertamenti e proprio da questo Ente è arrivato il benvenuto all'Inps.

«Dobbiamo corrispondere un rimborso forfettario ma si è distanti dai 116 mila euro di affitto all'anno di via Fogazzaro», argomenta il direttore regionale Inps. Soprattutto per il cambio di paradigma. «A fronte di una media di 23 mila visite all'anno, solo il 30% ora avviene in presenza», spiega Vincenzo Petrosino, dirigente Inps Venezia. Con il decreto Semplificazione un peso maggiore viene dato alla documentazione specialistica presentata dagli interessati. Una modalità, assicura l'Inps, che ha addirittura abbassato i contenziosi sugli esiti delle istanze presentate nel 2021, rispetto all'anno prima. Soddisfatto il consigliere Gianfranco Bettin (Verde Progressista).

«Una buona notizia, un risultato frutto della mobilitazione delle associazioni e del nostro impegno in Consiglio comunale». Via Fogazzaro, un immobile privato in una laterale di via Cappuccina, verrà liberato, forse destinato ad altro tipo di attività. Mentre gli ambulatori dell'Inail potranno generare sinergie dalla vicinanza con gli specialisti di questo Ente, assai contiguo con la previdenza gestita dall'Inps. Non è esclusa in futuro una riunificazione delle funzioni del welfare delle varie casse, a vantaggio di un risparmio di spesa pubblica, a fronte di una razionalizzazione dei servizi al cittadino.