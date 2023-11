Prestazioni sessuali ai clienti: sotto sequestro due centri massaggi, arrestati i gestori

Si presentavano come luoghi per il benessere personale, nei fatti erano adibiti a case di prostituzione. I finanzieri di Venezia, su delega della procura, hanno arrestato un uomo italiano e una donna cinese, e posto sotto sequestro due centri massaggi, rispettivamente a Musile di Piave e Oderzo (Treviso).

L'indagine è partita da un controllo in materia di sommerso effettuato nei pressi dell'attività veneziana, dove i militari avevano riscontrato la presenza di molte ragazze di giovane età, tutte asiatiche e molte delle quali irregolari sul territorio italiano, vestite in abiti succinti. Gli accertamenti successivi, condotti anche con intercettazioni e informazioni ricevute da presunti clienti, hanno confermato che all'interno del centro di Musile, e in un altro "gemellato" ubicato nel trevigiano, venivano concesse anche prestazioni sessuali.

I due gestori, ora ai domiciliari, reclutavano le giovani ragazze tramite la piattaforma cinese WeChat, e pubblicavano annunci ad hoc in rete per attirare clienti; sono accusati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Sulla base degli elementi acquisiti, il gip di Venezia ha disposto anche il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie per 720mila euro.

Nel corso dell'esecuzione dei provvedimenti, i militari delle fiamme gialle hanno trovato due clienti italiani all'interno del centro di Oderzo, nonché tre ragazze cinesi, tutte clandestine in Italia e quindi segnalate all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di "ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato".