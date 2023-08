Va a funghi e cade in un canale: 83enne di Venezia recuperato dal soccorso alpino

Era partito di buonora per andare a funghi, ma alle 14 non era ancora rientrato. La moglie, preoccupata, ha quindi allertato i soccorsi, perché il marito, un 83enne di Venezia, oltre a essere in gran ritardo sulla tabella di marcia, non le rispondeva neppure al telefono.

La stazione del soccorso alpino di Sappada, ricevuto l'allarme, ha inviato due operatori su quella che la donna aveva indicato come la probabile zona battuta dal coniuge. Due tecnici del Sores, una volta sul posto, prima di cominciare a perlustrare palmo a palmo l'area, si sono accorti di un anziano che stava camminando nelle acque di un torrente.

Si trattava proprio del cercatore di funghi disperso. L'uomo ha spiegato di essersi attardato a causa di una caduta in un canale, durante la quale aveva perso alcuni effetti personali nel tentativo di recuperare il cammino.