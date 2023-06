Celebrati a Mestre i 39 anni del reggimento dei lagunari

I lagunari dell’Esercito hanno celebrato quest'oggi il 39° anniversario del riconoscimento ufficiale della specialità. La cerimonia si è svolta in Piazza Ferretto a Mestre, alla presenza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e il comandante area territoriale, generale di divisione Ugo Cillo. Presenti anche il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, il questore, Maurizio Masciopinto, autorità civili e militari del territorio, nonché le associazioni d’Arma e combattentistiche, con i loro labari.

Il comandante del reggimento, colonnello Ivan Falasca, alla presenza della Bandiera di Guerra dell’Unità e dei reparti schierati, ha reso omaggio a tutti i caduti e ha ricordato il contributo negli interventi di pubblica utilità e di concorso all'ordine pubblico, in primis nell’ambito dell'operazione “Strade Sicure” e non ultimo il sostegno alle popolazioni alluvionate in Emilia-Romagna.

«Quella dei lagunari - ha ricordato il comandante del reggimento, colonnello Ivan Falasca - è una storia gloriosa e millenaria, perché siamo eredi diretti dei ‘Fanti da Mar’ della Repubblica Serenissima. Oggi però, nel contempo, il nostro è un reparto moderno, dinamico e altamente qualificato, essendo l’unico addestrato per il combattimento anfibio». Ma soprattutto, ha sottolineato il sindaco Brugnaro, «i Lagunari sono ora una risorsa indispensabile per la nostra comunità, per la sua sicurezza ed il suo benessere, che svolgono al meglio compiti importanti e delicati, come nell’ambito dell’operazione ‘strade sicure’, per cui abbiamo chiesto la loro collaborazione. Grazie quindi per il vostro lavoro. Siate fieri di quest’Arma, eccellenza dell’esercito: la Città vi riconosce e vi stima».