Commemorate le vittime dell'affondamento della motonave “Giudecca”, avvenuto il 13 ottobre del 1944, a seguito di un'incursione aerea. La cerimonia domenica mattina sul sagrato della Chiesa di Pellestrina, alla presenza del consigliere delegato alle isole Alessandro Scarpa Marta e del presidente della Municipalità di Lido Pellestrina, Emilio Guberti, insieme ad alcuni consiglieri di Municipalità.

Il piroscafo di linea “Giudecca” dell’Acnil, che collegava Chioggia con Venezia, raccontano le fonti storiche, era partito da Chioggia alle 12.30 con a bordo oltre 200 persone (alcune fonti parlano addirittura di 400). Giunto poco oltre la fermata di Ca’ Roman, a pochi chilometri dal porto di Chioggia, verso le 13 venne inspiegabilmente preso di mira da tre aerei dell’aviazione alleata. I caccia, dopo un primo mitragliamento sganciarono tre bombe che nel giro di pochi minuti trasformarono il piroscafo in una trappola mortale. Le salme recuperate furono 67, non tutte identificate. Dopo la Messa, celebrata dal parroco di Pellestrina, Don Renato, sono state deposte due corone d'alloro: una sull'opera in bronzo dello scultore Giuseppe Vio, che ricorda il luttuoso evento, e l'altra sul cippo posto nella laguna antistante il piazzale in memoria delle vittime.

Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e religiose, associazioni combattentistiche e di volontariato, la banda musicale e i volontari di protezione civile. «È emozionante partecipare a questa cerimonia di commemorazione, molto sentita dalla comunità - dice Scarpa Marta -. Una celebrazione che, anche quest’anno, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e associazioni».

«Commemorare questi tragici eventi – commenta Guberti - non è solo motivo per ricordare le vittime ma anche monito rivolto ai giovani per non dimenticare l'orrore della guerra, la feroce violenza che comporta e i dolori fisici e umani che ne conseguono». In occasione della giornata commemorativa, la Municipalità di Lido Pellestrina ha organizzato inoltre la proiezione di un Docufilm dedicato alle vittime, a cura di Enrico Mengotti e Rossana Molinatti, voce narrante Maria Pia Colonnello. L’appuntamento alle 16 alla Scuola Zendrini di Pellestrina.