Nuova scala antincendio all'istituto Fermi di Venezia

All'istituto Fermi di Venezia, presso palazzo Zane Collalto (San Polo), sarà realizzata una scala di sicurezza propedeutica all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (Cpi): lo prevede un decreto firmato dal sindaco della Città metropolitana, Luigi Brugnaro, che approva il progetto definitivo tramite due interventi del costo totale di 900mila euro.

La prima opera, del valore di 200mila euro, prevede la realizzazione della scala di sicurezza metallica da costruire all’interno dell’ex alloggio custode. La struttura permetterà di creare una ulteriore via di esodo per gli studenti e il personale, e garantire la sicurezza in caso di emergenza. La seconda parte dei lavori consiste in una serie di lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio per l'ottenimento del Cpi. Le opere si svolgeranno nel corso dell’estate 2023 e dovranno concludersi prima dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024. Continua in questo modo l’impegno della Città metropolitana per rendere le strutture scolastiche più efficienti, moderne e sicure.

Il complesso scolastico ospita l’unico istituto tecnico industriale della città, con 380 studenti e 19 classi: un importate polo formativo tecnologico con laboratori ed officine, ed una delle poche scuole veneziane dotate anche di una palestra. Trasformato ed ampliato dagli anni cinquanta in poi è stato acquisito nel 1996 dalla Città metropolitana, che vi ha sempre ospitato l’istituto tecnico, prima "Sanudo", ora "Fermi" trasferendovi anche aule e laboratori da altre sedi del centro storico. Si trova a pochi minuti da piazzale Roma ed è facilmente accessibile anche dalla terraferma, elementi che lo hanno reso un riferimento formativo importante.