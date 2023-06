È l'equipaggio di Genova a vincere il 68° Palio delle Antiche Repubbliche Marinare. Si tratta della seconda vittoria di fila per il galeone ligure, che si era imposto anche l'anno scorso a Pisa, nell'edizione straordinaria (la seconda dell'anno) a settembre 2022. Niente da fare per Venezia, che nell'edizione ospitata in casa deve accontentarsi del secondo posto, precedendo Amalfi e Pisa.

Gli equipaggi maschili si sono dati battaglia in acqua a partire dalle 18.20, in un campo gara di 2000 metri, dai Giardini di Sant’Elena lungo il Bacino di San Marco fino al traguardo di fronte la Basilica della Salute. Come da tradizione, a bordo di ogni galea trovano spazio otto vogatori e un timoniere, e ciascuna di esse si distingue per i colori e le splendide polene: il leone alato di Venezia, che si riconduce al patrono della città lagunare, San Marco Evangelista, il cavallo alato di Amalfi, il drago di Genova che ricorda il protettore della città, San Giorgio e l'aquila di Pisa, che simboleggia l'antico legame tra la Repubblica e il Sacro Romano Impero.

Al termine della gara, seguita da centinaia di persone assiepate sulle rive e a Punta della Dogana, spazio ai festeggiamenti con i protagonisti degli equipaggi che hanno dato vita alla storica sfida sui remi. Sul palco allestito in Campo della Salute è seguita la cerimonia di premiazione alla presenza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro e del consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto. Con loro i primi cittadini di Pisa e di Amalfi, rispettivamente Michele Conti e Daniele Milano, e l’assessore allo Sport e al turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi.

«Complimenti a Genova che ha fatto una gara eccezionale, ma anche alle altre città, Pisa e Amalfi, e naturalmente a Venezia. Siamo arrivati secondi, purtroppo come nelle ultime tre edizioni siamo partiti da una posizione d’acqua non favorevole - ha detto Brugnaro - Ma oggi è un giorno di festa, Venezia torna a essere protagonista di questa manifestazione straordinaria e siamo contenti di poter ospitare le altre città e i giovani che sono stati protagonisti della competizione». Il prossimo appuntamento con la tradizione sarà a Genova nel 2024: il Palio si svolgerà all'interno delle celebrazioni per la Capitale Europea dello Sport.