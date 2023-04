San Marco: premiati Federica Pellegrini, Mara Venier e Pino Donaggio

È tornato oggi, nel giorno della Festa della Liberazione e del patrono di Venezia, il consueto appuntamento con il “Premio San Marco”. Giunta alla sua quinta edizione, l’iniziativa è stata ospitata come da tradizione nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.

La giornata è stata promossa dall'amministrazione comunale per rendere omaggio alle "eccellenze veneziane metropolitane": cittadini e enti che hanno portato prestigio alla città e a tutto il territorio metropolitano, con opere concrete nelle scienze, arti, industria e artigianato, lavoro, sport, scuola, sicurezza o con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico.

Premi speciali

Quest'anno sono stati assegnati anche quattro premi speciali, in diverse categorie: un per l'ex prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, tra i cui incarichi «ha diretto il coordinamento provinciale in materia di sicurezza e ordine pubblico in un periodo caratterizzato da grandi crisi, dall' “acqua granda” del 2019 fino alla pandemia»; premi speciali sono andati anche a Federica Pellegrini, fuoriclasse del nuoto azzurro e ora volto televisivo, Mara Venier, presentatrice e attrice, «sempre attenta a valorizzare le sue origini e vicina alla città di Venezia anche nei momenti di grande difficoltà», e Pino Donaggio, autore e cantautore che con il solo singolo “Io che non vivo (senza te)” ha venduto oltre 80 milioni di copie in tutto il mondo.

Eccellenze metropolitane

Tra i vincitori c'è Massimo Vianello, residente a Martellago, che insieme ai figli ha dato vita all'iniziativa "bookcrossing", costruendo con le proprie mani e con materiali di recupero diverse casette di legno, che ha poi posizionato nel territorio comunale per promuovere i valori della lettura e della condivisione. Un riconoscimento va anche a Gualtiero Bertelli, giudecchino di nascita ma residente a Mira, introdotto dal padre allo studio della fisarmonica quando aveva cinque anni. Fin da giovanissimo dimostra una spiccata predisposizione per la composizione di canzoni. Nel 2022 ha ricevuto il premio Tenco per essere stato il cantore della classe operaia veneziana negli anni '60 con canzoni di lotta e con storie di ordinaria e proletaria vita quotidiana.

È stato assegnato il Premio San Marco anche a Letizia Giuliani di Spinea, eccellenza della danza classica italiana. Direttrice artistica e docente della Scuola di Ballo del Veneto, prima ballerina, étoile Internazionale e maître de ballet, nell'arco della sua prestigiosa carriera si è esibita nei più importanti teatri di tutto il mondo, dall'Arena di Verona fino al Metropolitan di New York. Riconoscimento anche per il distaccamento dei vigili del fuoco di Portogruaro, perché sono «eroi dei nostri giorni e non solo, dotati di grande professionalità, umanità e dedizione - si legge nella motivazione -. i vigili del fuoco di Portogruaro dimostrano sempre estrema disponibilità e competenza nel rendere un servizio indispensabile per l'intera collettività.

L'ELENCO COMPLETO DEI VINCITORI