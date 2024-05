Agguato a colpi di pistola, arrestato un 37enne

È stato individuato e arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo investigativo di Treviso il presunto sicario che nella mattinata del 7 marzo scorso, a Chiarano (Treviso), ferì a pistolettate il 37enne Kukiqi Hajdin, kosovaro e dipendente della Lafert di Noventa di Piave. Come scrive TrevisoToday, si tratta di un connazionale di 37 anni che con un complice che guidava uno scooter attese la vittima sotto casa mentre si stava recando al lavoro, esplodendo due colpi di arma da fuoco.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Il presunto killer è stato rintracciato dai militari presso un’abitazione di Salgareda in cui viveva: a carico dello straniero pendeva un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nel 2022 dal tribunale di Venezia, dovendo il prevenuto espiare 5 anni e 4 mesi di reclusione per reati contro la persona ed in materia di armi e stupefacenti.

Nell'occasione i militari dell’Arma, a parziale esito di indagini sotto la direzione della procura di Treviso, hanno notificato allo straniero un’informazione di garanzia per i reati aggravati ed in concorso di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di armi, procedendo ad una serie di perquisizioni a suo carico, che hanno permesso di acquisire ulteriori elementi di interesse investigativo. L’arrestato, ad espletate formalità di rito, è stato accompagnato in carcere a Treviso.