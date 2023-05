Chiazza verde fluorescente in Canal Grande, analisi in corso

Allarme stamattina in Canal Grande a Venezia dove una chiazza fluorescente apparsa in acqua è stata segnalata da alcuni residenti all’altezza del ponte di Rialto. Molte le chiamate al centralino dei vigili del fuoco a denunciare la presenza del fenomeno insolito in laguna. L'allarme si è diffuso rapidamente anche per una richiesta di verifica da parte dell'Arpav, interessata per eseguire campionamenti e analisi. Sul posto subito anche l'ingegner Alessandro Scarpa dei vigili del fuoco lagunari per i sopralluoghi.

Del fatto è stato informato anche il presidente della Regione, Luca Zaia: in un post social lui stesso ha dato notizia che il prefetto Michele di Bari ha convocato una riunione urgente con le forze di polizia per capire e approfondire l’origine del liquido. Numerose anche le foto pubblicate sui social con la chiazza fluorescente ben visibile sulla superficie dell'acqua. Fenomeno insolito che ha generato un certo allarme per la natura incerta della sostanza che può aver determinato il cambio di colore.

