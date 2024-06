Chiesa di Altobello, sangue e siringhe. La petizione della comunità

Quattro giovani fuori di sé erano seduti sulla scala dietro alla chiesa del Cuore Immacolato di Maria nella parrocchia di Altobello, mercoledì sera. Gridavano, si iniettavano sostanze con siringhe vicino al piazzale Madonna Pellegrina. Sangue, per terra, sugli scalini: l'allarme verso le 23.30.

«Un fatto che ha sconvolto la comunità - ha spiegato padre Roberto Marongiu, il parroco - Perché non era mai successo prima. Adesso la gente ha paura». Sulla scalinata pareva ci fosse stato un accoltellamento tanto era il sangue sparso. Cinque o sei siringhe, scarti di bottiglie, lattine, fiale e buste. «Veritas ha provveduto a pulire e quella stessa notte sono intervenuti i militari della finanza e gli agenti della polizia locale - ha spiegato don Roberto - Domani in chiesa raccogliamo le firme per presentare un appello al prefetto Darco Pellos, al questore Gaetano Bonaccorso e al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, affinché vengano potenziati i controlli nel quartiere di Altobello».

Una comunità, spiega il parroco, piena di bambini, con un parco dove le mamme li portano a giocare. Dopo quello che è accaduto nessuno è più tranquillo. È noto il problema dello spaccio, dice il sacerdote. «Conosciamo i bengalesi che smerciano e nascondono sostanze nei dintorni. Per questo stiamo provando a integrare la comunità che a mio avviso tende a isolarsi. Le madri portano i bambini a giocare quando quelli italiani sono rientrati a casa e poi dalle 22 tirano pallonate contro la porta della chiesa. Ritengo ci debba essere rispetto reciproco».

Da alcune foto di quella sera, mentre le persone allertavano padre Roberto verso mezzanotte, la situazione è apparsa preoccupante. «Questo stride con la vicina via Andrea Costa, presa in carico per un bel miglioramento estetico. Inutile abbellire la facciata se si lasciano persone che vivono nell'anarchia. Questa nostra zona ha tanta vita di cristiani e musulmani ed è importante cercare di vivere bene insieme. Invece sembra che la situazione della stazione di Mestre si sia spostata qui».

In via Piave, giovedì, la polizia locale ha arrestato un nigeriano in possesso di eroina, che si pensava fosse la gialla, tanto che quando nei giorni scorsi un uomo è stato salvato dall'overdose in via Giustizia, si temeva un nuovo allarme. Invece si è trattato di un mix che aveva assunto, con benzodiazepine, che lo stava per uccidere. Se il riscontro non c'è riguardo al ritorno di dosi con principio attivo elevato, la situazione davanti al drop-in di via Giustizia sembra poter precipitare da un momento all'altro. Sono aumentate le presenze, spiegano i carrozzieri che hanno lì le attività, c'è un via vai di ambulanze, gente a terra per strada, sporcizia e degrado. I soccorsi ai consumatori di droghe trovati in stato d'incoscienza nel quartiere della stazione sono all'ordine del giorno.