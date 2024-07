La chiesa dello Spirito Santo diventa una biblioteca di Ca' Foscari

La chiesa dello Spirito Santo di Venezia, chiusa al culto dal 2005, diventerà una nuova biblioteca aperta a studentesse e studenti. Lo annunciano il patriarcato e l'università Ca' Foscari, che oggi hanno firmato l'accordo per la concessione dell'edificio all'ateneo. Una bella notizia per tutta la città, visto che l'operazione riporta alla vita uno spazio inutilizzato da oltre vent'anni.

A porre la firma sono stati il patriarca Francesco Moraglia e la rettrice Tiziana Lippiello. Il documento prevede che la chiesa dello Spirito Santo, in fondamenta delle Zattere, sia data in gestione all'università Ca’ Foscari per le operazioni di restauro e realizzazione di una biblioteca di area linguistica. L’immobile, fino alle soppressioni napoleoniche, era stato sede di una comunità monastica femminile, le Agostiniane dello Spirito Santo. L’antico monastero delle Agostiniane, che si trovava dietro alla chiesa, confiscato in epoca napoleonica e di proprietà demaniale, costituisce oggi parte del plesso scolastico del liceo classico Marco Polo e del liceo artistico di Venezia.

Consultati gli organi diocesani, la chiesa potrà diventare biblioteca dopo aver raccolto le autorizzazioni statali e grazie all’accordo con l’università. In tal modo, specifica il patriarcato, l’edificio sarà fruibile per un uso rispettoso del suo passato simbolico e religioso. La vicinanza con altre realtà accademiche ed educative consentirà la sua fruizione per lo studio e per le attività culturali promosse da Ca’ Foscari, che ha diverse altre sedi sempre lungo le Zattere.

Sulla base di una prima analisi - riferisce il patriarcato - si prevede di realizzare una “macchina” della cultura da collocare al centro della navata, completa di scale e ascensore. La struttura potrà essere realizzata su tre livelli e potrà ospitare uno sviluppo di libri di circa 1.850 metri lineari e 260 posti lettura complessivi. Monsignor Fabrizio Favaro, vicario episcopale per gli affari economici del patriarcato di Venezia, spiega: «L’atto sottoscritto segna un primo passo certo nel percorso condiviso per il recupero di un importante immobile chiuso da molto tempo e la sua trasformazione in biblioteca e sala lettura».

Per la rettrice Lippiello, «questo progetto rappresenta una novità unica per Ca’ Foscari per potenziare le strutture della biblioteca di area linguistica. La nostra comunità avrà l'opportunità di studiare in un luogo di pregio architettonico e artistico, ricco di storia e di bellezza. Abbiamo lavorato a lungo, fin dall’inizio del mio mandato, per individuare una soluzione logistica che potesse soddisfare i nostri obiettivi e sono davvero felice che Sua Eccellenza il patriarca Francesco Moraglia abbia colto il valore di questa iniziativa. La chiesa si trova in un luogo strategico rispetto alle sedi di area linguistica del nostro ateneo, in un’area della città in cui sono collocate molte istituzioni culturali: per le nostre studentesse e i nostri studenti è davvero una grande occasione per immergersi nella vita culturale della città».

L’università procederà ora con le indagini necessarie per redigere il progetto di restauro e ristrutturazione in accordo con la soprintendenza.