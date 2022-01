Capitale della Cultura 2024, Chioggia è tra le 10 finaliste

Chioggia è rientrata nella rosa delle dieci candidate a "Capitale della Cultura 2024". Il progetto presentato dalla città lagunare è stato valutato da una commissione, nominata dal Ministero della Cultura e composta da sette esperti del mondo di cultura, arti e valorizzazione territoriale, e ora sarà oggetto di approfondimento nel corso di un'audizione pubblica il prossimo 3 marzo.

I delegati dell'amministrazione comunale presenteranno i propri dossier ad una giuria qualificata: 30 minuti saranno dedicati alla discussione del progetto, poi ci sarà spazio per una sessione di domande di approfondimento. Le contendenti di Chioggia sono, in ordine alfabetico: Ascoli Piceno, Grosseto, Mesagne (Brindisi), Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio (Genova), Siracusa, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (Salerno), Viareggio (Lucca) e Vicenza.

Entro il 15 marzo 2022, la commissione proporrà al ministro della Cultura, Dario Franceschini, la candidatura ritenuta più idonea a essere insignita del titolo di capitale italiana della cultura.

«Da settimane protagonista sulla stampa internazionale, Chioggia dimostra con questa candidatura di poter essere interpretata ben oltre la definizione di "piccola Venezia". - ha commentato il presidente della Regiona, Luca Zaia - Collocata in un’area geografica unica al mondo, tra il mare Adriatico e la laguna di Venezia, vanta una storia secolare di altissimo valore, in cui la dimensione ambientale si intreccia con quella culturale, custodendo perle sconosciute come la Torre dell’Orologio del Campanile di Sant’Andrea che conserva l’orologio da torre più antico al mondo, tuttora funzionante».