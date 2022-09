Chioggia, Gebis e Cisa camping: «Ottima stagione, ora puntare ai 2 milioni di presenze»

«Stagione ottima per il balneare, ma per il futuro l’obiettivo è potenziare l’offerta ricettiva per tornare ai 2 milioni di presenze». A fine settembre per le sigle del turismo a Chioggia è tempo di bilanci. Il quadro è quello tracciato dai presidenti di Gebis, Gianni Boscolo Moretto, e di Cisa camping, Leonardo Ranieri.

«L’aumento del fatturato tocca le due cifre, ma quando dal dato si scorporano i maggiori costi dovuti al caro energia e al caro materie prime si arriva a un guadagno in linea con le annate precedenti - affermano - Sul fronte spiaggia il fatturato è aumentato del 10% rispetto al 2021 tornando ai valori del 2019, ma le presenze sono leggermente calate (-3% sul 2021). Il gap è stato però compensato da un ritocco dei prezzi di ombrelloni, lettini e sdraio sullo stesso ordine di cifra». Dati buoni, secondo l'analisi di Boscolo Moretto e Ranieri. «L’aumento in doppia cifra potrebbe far pensare a marginalità aumentate, in realtà non è così». Ci sono infatti costi maggiori. «Per il personale, dovuti per fortuna ai giorni di brutto tempo, con il conseguente aumento delle ore lavorative; per l'energia e le bollette, progressivamente lievitate nei mesi estivi. Chi a luglio e agosto pagava bollette di energia da 5.000 euro si è ritrovato con bollette da 25.000 euro», commentano i presidenti.

Sul fronte del turismo ricettivo all’aria aperta le presenze hanno toccato un aumento del 15%. «Una stagione decisamente buona - dice Ranieri di Cisa camping - un trend brillante vanificato però dal caro energia. I nostri prezzi vengono stabiliti a Natale, e quindi non è possibile ritoccarli poi in corsa. Il costo dell’energia è via via aumentato, da 0.15 euro a watt fino a 0.65. Il meteo però ci ha aiutato». Le riflessioni sono tutte concentrate su come trasformare il milione e 200.000 presenze in due milioni. «Le spiagge sono piene, ma quanti di quei turisti dormono qui e rimangono per giorni?».

«Negli anni c'è stata una diminuzione costante di appartamenti per affitto turistico, i classici posti in cui la famiglia trascorre una due settimane di vacanza. Mancano alberghi, mancano residence. Dobbiamo lavorare insieme all’amministrazione e assieme a tutte le sigle del turismo sulla programmazione urbanistica a uso turistico, per un'offerta adeguata. Si possono introdurre dei vincoli per impedire la residenza, dove si vuole sviluppare l’uso turistico delle strutture. La sfida è attrarre turisti stanziali e ritornare ai due milioni di presenze», concludono i presidenti Boscolo Moretto e Ranieri, notando che: «il balneare ha raggiunto il punto di saturazione: ogni stabilimento bene o male ha la sua clientela fidelizzata e i numeri nelle ultime stagioni si mantengono».

Nell'attesa della prossima bella stagione intanto, la città si concentra sui residenti organizzando la sesta edizione della Maratona di lettura "Il Veneto legge", evento che ha ottenuto anche quest’anno il patrocinio del ministero della Cultura e che per questo 2022 propone il tema delle colline e delle montagne. «Chioggia, città che legge - dice Elena Zennaro, assessore alla Cultura del Comune - non poteva che accogliere con grande entusiasmo la maratona proposta dalla Regione. Abbiamo un ricco programma che incontrerà sicuramente l'interesse di tutti. Un sentito grazie agli istituti scolastici e alle associazioni del territorio per il prezioso contributo».

Per un giorno, tutti insieme, educatori e attori della filiera del libro hanno un grande obiettivo: promuovere la lettura e i libri coinvolgendo scuole, biblioteche, librerie, case editrici, lettori professionisti e tutte le persone che hanno voglia di lasciarsi trasportare dall'incanto del racconto. Tante le attività in programma: nella mattinata di venerdì 30 settembre sono numerose le scuole che hanno aderito all'iniziativa con laboratori dedicati. E poi, a partire dalle 16.30 al Chiostro della Biblioteca Civica C. Sabbadino, sono previste letture per bambini e ragazzi. Il pomeriggio di letture prosegue al Chiostro del Museo Civico della laguna sud. A seguire le letture verranno accolte dal Bar Corsino in piazza Granaio e poi alle 17 sarà la biblioteca di Sant'Anna ad ospitare la fase conclusiva della Maratona con "La montagna, storie ed esperienze vissute", che unisce grandi e piccoli nella valorizzazione dei luoghi della tradizione e della storia del Veneto.