Chiude la Coop alla Nave de Vero. Al suo posto potrebbe arrivare Primark

Le sigle sindacali sono state convocate dalla direzione ieri mattina, martedì 12 gennaio. Nel pomeriggio sono stati chiamati i lavoratori. La società Coop Alleanza ha comunicato loro di aver deciso di chiudere il punto vendita al pian terreno del centro commerciale Nave de Vero, sulla Romea, a fianco a MediaWorld, entro marzo 2021. Al negozio, secondo fonti interne, da qualche tempo gli affari non andavano più tanto bene. Si era provveduto a ridefinire gli spazi interni, togliere il bar all'ingresso e lasciare più spazio a gastronomia e salumeria. Ma poi è arrivato il Covid e le chiusure del centro commerciale di sicuro non hanno giocato a favore.

Sono 53 i dipendenti del supermercato. «C'è preoccupazione - ha commentato Caterina Boato della Filcams Cgil Venezia - Non tanto per i posti di lavoro che non dovrebbero essere a rischio. Ma per la ricollocazione di questi addetti: nulla è stato detto dalla direzione in merito alla loro destinazione e in un momento così incerto quello che hanno appreso è per loro fonte di apprensione». Nelle prossime ore è in programma un'assemblea sindacale per discutere il da farsi, hanno fatto sapere le sigle, «se non altro per ottenere garanzie». «La società Coop Alleanza sta gestendo questa fase con responsabilità e con l'intenzione di risistemare i lavoratori in negozi a distanze sostenibili», ha commentato la direzione. Non è certo, ma circolano già indiscrezioni, su quello che dovrebbe essere il nuovo marchio in entrata negli spazi lasciati liberi dalla Coop. Si tratterebbe del fashion low cost del marchio Primark, azienda irlandese specializzata nella vendita di abbigliamento della Associated British Foods. Ha negozi in tutta Europa, Stati Uniti, in Slovenia e in Italia. In Veneto attualmente è presente solo in provincia di Verona.