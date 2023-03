Chiude il Covid point di Jesolo

Era stato aperto il 18 agosto 2020 ed ha attraversato tutta l’emergenza Covid-19. Ora, con i contagi ridotti al minimo e l’attività conseguentemente ridotta, il Covid point situato nell’area ospedaliera di Jesolo può chiudere i battenti.

È oggi, 31 marzo, la data scelta per la chiusura. «Un’altra data che resterà nella storia della pandemia di questo territorio - commenta il direttore generale dell’Ulss 4, Mauro Filippi -. Al Covid point di Jesolo sono stati registrati 81.980 accessi, vale a dire che da agosto 2020 il personale dell’azienda sanitaria ha effettuato altrettanti tamponi, nei periodi più critici con attività 7 giorni su 7».

Il momento più delicato è stato tra il dicembre 2021 e il gennaio 2022 quando, nel giro di un bimestre, sono stati effettuati 20mila tamponi. «Ricordo le tante persone in attesa, il nostro personale impegnato giorno e notte, i controlli quotidiani per monitorare il trend dei contagi - continua Filippi -. Ricordo anche le polemiche per le attese ma, del resto, nella situazione di emergenza si stava facendo tutto il possibile per cercare di ridurre i disagi e per soddisfare l’enorme richiesta di tamponi. Ora ci auguriamo che questa attività non riprenda mai più».

Nell'area servita dall'Ulss 4 del Veneto orientale, chi avesse la necessità di effettuare il tampone per accertare il contagio da Covid-19, usufruendo del servizio sanitario nazionale, può rivolgersi al Covid point di San Donà di Piave.