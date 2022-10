Chiude il servizio psichiatrico a Portogruaro, Usl 4: «Riorganizzazione inevitabile»

«La città è preoccupata per la notizia della chiusura del Servizio psichiatrico ospedaliero a Portogruaro». È la reazione del Comitato Difesa Sanità Pubblica Usl 4 dopo aver appreso che sarà un day hospital (struttura attiva solo di giorno, con personale e funzionalità ridotta) a sopperire alla chiusura del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc). «In una situazione dove si è concordi nel sottolineare come la pandemia prima e la situazione economica poi, abbiano accentuato ed esteso i problemi psichiatrici nella popolazione, questa ulteriore chiusura di servizi dedicati alla salute mentale nella Regione Veneto genera ulteriori problematiche», commenta Salvatore Esposito del Comitato.

«L'apertura di un day hospital rischia di lasciare senza risposta le acuzie psichiatriche di una ampia parte del territorio della Usl 4 - continua - D’altra parte, l’ampliamento del reparto di San Donà a 18 posti solleva domande circa le dotazioni a disposizione per i maggiori impegni di cura ed assistenza. E rappresenta un preoccupante precedente per la creazione di reparti con più letti rispetto a quanto indicato dalle stesse normative della Regione Veneto e della legge». Le difficoltà, per il Comitato, sono anche di natura logistica. «Il reparto è lontano rispetto alla comunità di vita dei pazienti, per cui si rendono problematici il ricovero, i contatti con i curanti abituali e quelli con i familiari. Il direttore generale dell'azienda sanitaria del Veneto orientale, Mauro Filippi, giustifica la chiusura di Portogruaro con la carenza di specialisti, attribuendola alla programmazione nazionale che la Regione Veneto aveva cercato più volte di ampliare. Non comprendiamo però come, di fronte a questa carenza, nessuno dei 90 posti aggiuntivi per specializzazione finanziati dalla Regione con un importo di oltre 9 milioni di euro per l’anno accademico in corso, sia destinato alla Psichiatria.