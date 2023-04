Chiusura della Nuova Venezia in centro storico, l'opposizione chiede l'intervento dell'amministrazione

La notizia della chiusura, dopo quella del Gazzettino, della sede lagunare di San Lio del quotidiano La Nuova Venezia dopo 39 anni non lascia indifferenti. A mostrare la loro contrarietà e la vicinanza ai giornalisti sono anche gruppi politici in Consiglio comunale. «Siamo colpiti e amareggiati dalla notizia - commentano i consiglieri Cecilia Tonon (Venezia è tua), Gianfranco Bettin (Lista Verde Progressista), Sara Visman (Movimento 5 Stelle), Marco Gasparinetti (Terra&Acqua), Giuseppe Saccà (Partito Democratico) e Giovanni Andrea Martini (Tutta la città insieme!) - Il quotidiano del Gruppo Gedi (a cui risale la decisione) chiude la redazione di Venezia, a San Lio, e continuerà soltanto nella sede a Mestre. La decisione segue di sette mesi quella di chiudere dal primo settembre - a parole temporaneamente - la redazione veneziana del Gazzettino. Forse siamo passati dalla vecchia battuta secondo cui "Venezia è bella, ma non ci vivrei" a un aggiornamento per il quale "e neanche ci lavorerei"».

A comunicarlo al cdr, argomenta l'ordine dei giornalisti del Veneto, è stato l’amministratore delegato del Gruppo, Fabiano Begal. Tre colleghi “veneziani” verranno trasferiti nella sede di via Poerio a Mestre e su richiesta del consiglio di redazione potranno, per essere più presenti sul territorio, avvalersi dello smart working per tre giorni la settimana. «Questa decisione - scrive l'ordine - arriva nel pieno della due diligence (trattativa) avviata fra Gedi e la Newco costituita da alcuni industriali veneti e guidata dal patron di Finint Enrico Marchi, per la cessione delle quattro testate venete (con la Nuova, il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, il Corriere delle Alpi) e delle due friulane (il Piccolo e il Messaggero Veneto), più Nordest Economia.

«Il sindacato giornalisti Veneto condivide la preoccupazione del cdr rispetto a un progressivo arretramento della presenza dei quotidiani dai territori cui danno voce e identità e si augura che la nuova proprietà sia di diverso avviso - scrive l'ordine - L’informazione che onora l’articolo 21 della Costituzione non può prescindere dal fatto di consentire ai giornalisti con tempestività, continuità e persistenza di essere nei luoghi di cui si è chiamati a interpretarne gli accadimenti. Lo si è ribadito anche a settembre quando Il Gazzettino ha imposto “l’allocazione temporanea” della redazione lagunare a Mestre, trasferendo tutti i colleghi senza dare una data certa di una riapertura».

I consiglieri comunali ricordano come l'informazione abbia cominciato a lasciare il centro storico. «Nel 1977 - scrivono - sede e tipografia del Gazzettino si erano trasferite, pur mantenendovi una redazione, da Ca' Faccanon, a San Marco, a Mestre in via Torino, chiudendo alla fine degli anni Ottanta anche l'ufficio di corrispondenza dell'agenzia Ansa. È ipocrita, ora - affermano - continuare a dire che a Venezia non c'è lavoro mentre, contemporaneamente, si smantellano anche quelle poche attività lavorative non legate al turismo che vi rimangono».

In origine a Venezia, si è cominciata a usare la parola “gazzetta” (una moneta) per indicare i giornali, scrivono i consiglieri ricordando che veneziana è stata la prima donna direttrice di un giornale, Elisabetta Caminer, nel 1777. «Nel Settecento Venezia era la capitale italiana dell'editoria giornalistica, con la Gazzetta Veneta di Gasparo Gozzi, primo giornale a fornire notizie di cronaca. È anche con decisioni come questa che ci si dimentica del passato e si pregiudica il futuro - concludono i gruppi di opposizione - Chiediamo che l’amministrazione si attivi per svolgere un ruolo significativo nel tentativo di impedire questa deriva, quest’ulteriore, triste impoverimento della città».