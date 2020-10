Chiude per 6 mesi la base easyJet a Venezia: voli ridotti da e per il Marco Polo

easyJet ha deciso di chiudere la base di Venezia, per la forte contrazione dei voli a causa dell'emergenza Covid-19. La compagnia low cost svizzera osserverà una sorta di pausa invernale, lunga un semestre, con l'auspicio di ritornare in primavera se il flusso di voli tornerà a livelli utili a coprire almeno le spese. Gli aeromobili continueranno a circolare, anche se in numero ridotto, da e per il Marco Polo, ma quelli di base in laguna rimarranno "parcheggiati".

I dipendenti continueranno a restare in congedo secondo la normativa italiana mentre easyJet continuerà a dialogare con i sindacati per ampliare i tagli sulla sua rete. «I voli continueranno a operare regolarmente, anche se ridotti in frequenza, su entrambi gli aeroporti ed operati da equipaggi ed aeromobili provenienti da altre basi», spiega la compagnia.