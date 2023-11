Il questore chiude una sala Vlt a Jesolo

Luogo di ritrovo di persone poco raccomandabili per la sicurezza e l'ordine pubblico: in provincia il questore di Venezia Gaetano Bonaccorso fa chiudere una sala Vlt per 15 giorni. La nuova misura amministrativa di sospensione della licenza per l'attività di videolottery è scattata oggi, mercoledì 22 novembre, a Jesolo e a farne le spese è stata la sala "Revolution" di via Aleardi. All'inizio problemi di mancato rispetto degli orari stabiliti per il gioco hanno attirato l'attenzione della polizia locale e delle forze dell'ordine su questo esercizio, poi il Commissariato ha voluto avviare delle verifiche. E qui sono emersi altri elementi sotto il profilo delle frequentazioni della sala da gioco. Al punto che i poliziotti hanno ricostruito un via vai di persone con precedenti e dedite al malaffare tra i clienti abituali delle videolottery di via Aleardi.

Raccolto tutto il materiale delle indagini, il Commissariato, in collegamento con la Questura e in collaborazione con la polizia amministrativa e la divisione anticrimine, ha provveduto a notificare la chiusura al titolare, cittadino cinese, che ha dovuto abbassare le saracinesche dell'attività. Nel corso dei controlli è emerso appunto anche il mancato rispetto in diverse occasioni della disciplina che regola gli orari in cui è consentito giocare, favorendo la prosecuzione delle attività di gioco in orario notturno, a porte chiuse, con l'intenzione di evitare i controlli delle forze dell’ordine. Questi provvedimenti amministrativi di tipo preventivo sono sempre più diffusi per il contrasto allo spaccio e ai reati predatori.