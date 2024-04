Sala Vlt covo di spaccio e persone con precedenti: saracinesca giù per 10 giorni

Mercoledì mattina, mentre a Chirignago la polizia amministrativa metteva i sigilli al bar Trieste, sospeso per una settimana dopo l'aggressione fra clienti e nei confronti dei titolari, a Cavarzere gli stessi agenti insieme ai carabinieri della compagnia di Chioggia abbassavano la saracinesca di una sala slot e video lottery diventata ritrovo di persone con precedenti e di spaccio. In base all'articolo 100 del Tulps (testo delle leggi sulla sicurezza pubblica) il questore Gaetano Bonaccorso ne ha disposto la sospensione per dieci giorni.

In seguito ai vari fatti osservati e rilevati dai carabinieri la sala Vlt era diventata luogo di abituale frequentazione di pregiudicati, senza fissa dimora, consumatori e venditori di droghe. Nel corso degli ultimi mesi erano state segnalate diverse liti anche violente con danneggiamenti importanti. A fine dicembre del 2023, infatti, i militari erano intervenuti per una persona che a seguito di un diverbio acceso con un cliente aveva preso dallo zaino un martello iniziando a spaccare il locale. A metà gennaio scorso invece, durante una zuffa tra due avventori stranieri, era stato mandato in pezzi il vetro della porta di ingresso prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Alla fine di marzo i militari della stazione di Cavarzere avevano perquisito la sala trovando nella parte posteriore di un videopoker alcuni grammi di sostanze. Ieri poliziotti e carabinieri hanno notificato il provvedimento al titolare.