Chiusa la discoteca Shany di Bibione. La polizia lagunare e i carabinieri della Compagnia di Portogruaro hanno notificato il provvedimento al locale da ballo che ora, nonostante le giornate ancora estive, dovrà rimanere sospesa per dieci giorni. L'ordine è del questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, dopo le varie risse e i problemi di sicurezza che hanno portato i militari a intervenire più volte nel corso dell'estate fino all'accoltellamento di un 20enne di Portogruaro la notte del weekend tra sabato 26 e domenica 27 agosto. Una situazione ormai fuori controllo. Il ragazzo colpito, molto grave, è rimasto ricoverato in Rianimazione e in prognosi riservata per diversi giorni, intubato, sedato e senza poter rispondere alle domande dei carabinieri.

Che comunque hanno portato avanti le indagini in modo serrato, servendosi delle immagini della videosorveglianza e delle testimonianze di chi aveva visto, sentito e segnalato i fatti accaduti fuori dalla discoteca. A distanza di neanche due settimane i militari hanno già stretto il cerchio attorno al responsabile del grave ferimento. Si tratterebbe di una persona non del posto e più grande del ventenne ferito a colpi di arma da taglio al torace. Gli inquirenti non si sbilanciano. Ancora non risulterebbe alcun arresto ma l'individuazione del sospettato sarebbe a buon punto. Le condizioni del ferito nel frattempo sono migliorare e di sicuro il suo racconto ai carabinieri ha permesso di raccogliere elementi importanti per ricostruire i fatti di quella notte e capire il motivo di tanta ferocia dopo una serata di divertimento. Se tutto venisse confermato, la posizione del responsabile potrebbe portare l'Autorità giudiziaria a non escludere il tentato omicidio.