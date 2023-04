Non rilasciavano lo scontrino ai clienti: chiusi 20 esercizi pubblici a Venezia

Avevano il vizio di non rilasciare regolare scontrino o ricevuta fiscale ai clienti, così i militari della guardia di finanza, negli ultimi mesi, hanno notificato provvedimenti di sospensione dell’attività commerciale nei confronti di 20 negozi di Venezia. Le misure, disposte dalla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate lagunare, sono la conseguenza di precedenti contestazioni (almeno quattro irregolarità nel quinquennio) per il mancato rilascio di scontrini e ricevute fiscali.

La sanzione consiste nella sospensione dell’attività commerciale da un minimo di tre ad un massimo di sei giorni. Ad essere raggiunti dai provvedimenti sono soprattutto negozi di souvenir, gelaterie, bar, ristoranti, presenti nel centro storico e uno al Lido. Le fiamme gialle hanno avanzato altre 14 proposte di sospensione, in corso di valutazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. In alcuni casi, sono stati avviati anche controlli più approfonditi di carattere fiscale, per verificare il regolare impiego della manodopera.

Negli ultimi mesi, i baschi verdi hanno eseguito in tutta la provincia oltre 2 mila ispezioni, rilevando una media di irregolarità constatate superiore al 50%: le località in cui si è registrato il numero maggiore di violazioni sono il centro storico veneziano e Jesolo, con una percentuale superiore all’80%.