Controlli dei Nas, chiusi tre negozi di barbiere tra Mestre e Marghera

I carabinieri del Norm di Mestre hanno sottoposto a sequestro amministrativo tre attività di barbiere/acconciatore poiché operavano in mancanza di personale qualificato e abilitato. Il provvedimento segue le attività ispettive condotte nei giorni scorsi dai militari del Nas di Treviso, nell'ambito di specifici controlli a contrasto del fenomeno dell'abusivismo nell'esercizio delle prestazioni di cura alla persona.

Nella mattinata di oggi, in particolare, i carabinieri hanno provveduto a effettuare mirate ispezioni igienico-sanitarie presso cinque locali adibiti all'attività di acconciatore, gestite da una società individuale riconducibile a uno stesso cittadino bengalase, siti in via Cavallotti, Paolucci, Cappuccina, Gaspare Gozzi e in Corso del Popolo.

Le attività ispettive hanno permesso di controllare 15 lavoratori impiegati nelle attività, parte dei quali non erano in possesso delle necessarie competenze per svolgere la professione.