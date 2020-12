Chiuso un bar per 5 giorni: alle 19 ancora era ancora in attività

Un bar multato e chiuso per 5 giorni, sabato sera. Ad emettere il provvedimento i carabinieri, dopo un controllo in via Olivi a Mestre nell'ambito delle disposizioni del nuovo Dpcm per il contrasto alla diffusione dell' epidemia Covid-19.

Il locale, di proprietà di un cittadino bengalese, non aveva rispettato l'obbligo di chiusura alle 18, e alle 19 circa era ancora in piena attività. Il titolare si è visto contestare la sanzione pecuniaria di euro 400 circa e la chiusura dell'esercizio.