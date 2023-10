Chiuso per sette giorni l'hotel Giovannina a Mestre

Sospesa per sette giorni la licenza di attività all'hotel Giovannina di via Dante a Mestre. La decisione è stata maturata dal questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, alla luce delle problematiche per la sicurezza e l'ordine pubblico riscontrate negli ultimi mesi nella struttura sita nel quartiere Piave, osservato speciale delle forze dell'ordine con servizi di presidio quotidiani.

A più riprese, carabinieri e agenti della polizia di Stato sono intervenuti per la presenza di ospiti in stato di ebbrezza alcolica, in una circostanza per l'overdose di un cittadino italiano, mentre in un'altra occasione è stato rintracciato un soggetto sul quale pendeva un ordine di carcerazione. L'albergo, nei fatti, è da lungo tempo un luogo di degrado, frequentato da persone con numerosi precedenti.

Gli stessi gestori, in più di una circostanza, avrebbero omesso la registrazione telematica di questi ospiti, i cui nominativi non entravano così nei registri della questura di Venezia. Il provvedimento è stato notificato nella giornata di giovedì dal personale della polizia amministrativa della questura.