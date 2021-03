Topi e sporcizia in negozio, chiuso supermercato etnico

Non solo le condizioni igienico sanitarie erano tutt'altro che buone, ma all'interno erano presenti anche dei topi. Per questo i carabinieri del Nas di Treviso e della compagnia di San Donà hanno sanzionato i due legali rappresentanti l'African Discount Group di via Sabbioni a San Donà.

L’esito dell’ispezione igienico-sanitaria ha permesso di riscontrare anche la presenza di infestanti e di sporcizia diffusa che ha portato a richiedere l’intervento del personale dell'Ulss, che ha deciso di sospendere l'attività. I militari hanno quindi adottato la normativa europea relativa agli operatori del settore alimentare, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 a 3mila euro. Per le violazioni riscontrate verrà fissato un termine di tempo entro il quale dovranno essere eliminate.