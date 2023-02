Chiude un negozio di souvenir a Venezia per effetto della delibera "antipaccottiglia"

È arrivato il provvedimento di chiusura definitiva per un negozio di souvenir situato nel sestiere di Santa Croce, a Venezia, nella zona Tolentini-Gaffaro. Che ora non potrà più riaprire per effetto della delibera "antipaccottiglia", entrata in vigore nel 2022 proprio con lo scopo di arginare la diffusione delle attività commerciali di bassa qualità. «Abbiamo firmato la disposizione di revoca oggi, con conseguente chiusura del locale - spiega l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga - ed è l'esempio pratico di come funziona questo regolamento, un esempio chiaro per tutti. Sono contento di vederne i primi frutti».

L'attività commerciale, che vendeva chincaglieria e oggettistica varia, era già stata sanzionata più volte in passato (7 verbali tra il 2019 e il 2022) per aver appeso la merce all'esterno del negozio, nonostante il divieto. Alla prima violazione scatta solo la multa, alla seconda una chiusura provvisoria per 3 giorni, alla terza per 15 giorni. In questo caso l'infrazione è stata commessa diverse altre volte, come accertato dalla polizia locale. Ed ecco che, in caso di reiterazione, è prevista la revoca all'esercizio dell'attività.

E qui entra in campo la delibera tanto voluta dall'assessore Costalonga: il locale si trova in una zona di "flusso turistico rosso", ad alta frequentazione pedonale, quindi una di quelle aree in cui non è più permesso insediare negozi di bassa qualità: l'attività appena revocata, pertanto, non potrà essere sostituita da un'altra dello stesso tipo. Si evita così quel meccanismo "apri e chiudi", fatto per eludere le conseguenze delle irregolarità, che è stato il motivo alla base delle disposizioni che l'assessorato e il settore commercio della polizia locale hanno voluto. «In futuro - specifica l'assessore - potrà insediarsi solo un'attività con codice ateco compreso nell'elenco previsto dalla delibera», quindi «di alta gamma e artigianato».