Terza corsia, chiuso per 16 ore il tratto San Stino-Nodo di Portogruaro

La costruzione della terza corsia dell’autostrada A4 nel tratto tra Alvisopoli e Portogruaro procede. E ora entra nel vivo la seconda fase - delle tre previste - sulla direttrice Trieste-Venezia. Dopo il varo sulla carreggiata ovest del ponte sul fiume Lemene , il secondo step prevede il raccordo del nuovo tratto con il vecchio, per consentire ai mezzi in transito di percorrere poi il sedime autostradale di nuova realizzazione.

Si tratta di un'operazione non semplice, perché prevede il rialzo della pavimentazione di oltre 50 centimetri per alcune centinaia di metri, e la rimozione e ricollocazione delle barriere "new jersey" per oltre un chilometro, raccordando così i tratti autostradali. Tradotto, significa stendere oltre 400 metri cubi di asfalto e cementato.

Chiusura in A4 tra San Stino e Nodo di Portogruaro

È una delle attività più importanti di questo sub lotto, che deve essere svolta senza la circolazione del traffico. Nello specifico, è stata programmata da alcuni mesi al termine dell’esodo e controesodo estivo, prima che le temperature comincino ad abbassarsi. L’intervento richiede una chiusura prolungata, di circa 16 ore, del tratto autostradale interessato del cantiere. Pertanto - salvo maltempo - dalle 18 di sabato 17 settembre alle 10 di domenica 18, verrà chiuso il tratto tra San Stino di Livenza e Nodo di Portogruaro in entrambe le direzioni.

I lavori si svolgeranno in una fascia oraria in cui il traffico è solitamente in diminuzione, mcon l’obiettivo di creare meno disagi possibili agli utenti della strada. Considerata la chiusura prolungata, Autovie Venete rinforzerà il personale ai caselli di San Stino, Cessalto, Portogruaro e San Donà di Piave. Qualora l’uscita obbligatoria di San Stino di Livenza (in direzione Trieste) dovesse andare in sofferenza, si prevede di anticipare la chiusura del tratto autostradale a San Donà di Piave, con il traffico deviato sulla strada statale 14 fino al rientro a Latisana.