Irregolarità, la polizia locale chiude l'etnico appena aperto

Dovrà mettere a posto le non conformità che la polizia locale delle attività produttive di Venezia ha riscontrato nel locale, per poter riaprire. Si tratta del Chicken Royal di via Piave, a conduzione bengalese, aperto due mesi fa. Sono stati fatti accertamenti e oggi, venerdì 24 maggio, disposta una sospensione temporanea finalizzata a ottenere un riordino dell'esercizio e una messa a norma rispetto al regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune di Venezia. Insegne, decoro, rispetto degli orari nella somministrazione di alimenti e bevande, obblighi di messa in sicurezza: sono queste di solito le questioni contestate agli esercizi e quello di oggi è un provvedimento che si aggiunge agli altri adottati dagli agenti delle attività produttive nell'ultimo periodo.

I problemi che hanno pottato ad analoghe chiusure sono stati anche quelli relativi alla mala-movida: rispetto della quiete notturna, delle misure dei plateatici e degli orari e degli spazi di somministrazione e consumo di alcolici. A Mestre centro ad esempio, in via Manin il 13 maggio è stato sospeso il bar Nudi e Crudi. Altri provvedimenti hanno riguardato due locali della stessa via e sono stati adottati a Venezia, al kebab dei Santi Apostoli ad esempio, per vendita non autorizzata di alcol (poi chiuso in seguito anche dalla questura per un'aggressione). Sui locali della movida a giorni è in arrivo l'ordinanza del Comune.