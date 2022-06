A4, nel weekend chiusura notturna del tratto San Stino-Latisana

Procedono i lavori sulla A4: nei prossimi giorni Autovie Venete sarà impegnata nelle operazioni legate alla ricostruzione del cavalcavia di Casermette, uno dei cinque che scavalcano l'autostrada nel tratto fra Alvisopoli e Portogruaro.

L’opera è stata totalmente ricostruita, ma prima della sua apertura al traffico dovrà essere effettuato un collaudo che consiste nello stazionamento di alcuni mezzi pesanti carichi e blocchi di calcestruzzo sull’impalcato. Il test, per questioni di sicurezza, dovrà essere svolto in assenza del traffico sottostante, quindi il tratto tra San Stino di Livenza e Latisana sarà chiuso alla circolazione (in entrambe le direzioni) per la durata delle operazioni, che saranno svolte in orario notturno: dalle ore 20 di sabato 11 giugno alle ore 6 di domenica 12 giugno.

La Concessionaria approfitterà di questo intervento per effettuare altre attività legate all’avanzamento della terza corsia nello stesso tratto, in particolare all’altezza dell’area di servizio di Fratta Nord (interessata dall’adeguamento delle corsie di accelerazione e decelerazione) e all’altezza del nodo di Portogruaro.

Queste le deviazioni: chi proviene da Trieste ed è diretto a Venezia dovrà uscire a Latisana e rientrare a San Stino. Chi invece è diretto verso la A28 direzione Conegliano dovrà uscire a Latisana e immettersi sulla A28 allo svincolo di Portogruaro. Chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste dovrà uscire a San Stino e rientrare a Latisana. Chi, invece, è diretto verso la A28 direzione Conegliano dovrà uscire a San Stino e immettersi sulla A28 allo svincolo di Portogruaro. Chi proviene dalla A28 ed è diretto a Trieste dovrà uscire a Portogruaro, utilizzare la viabilità alternativa e immettersi sulla A4 al casello di Latisana. Chi proviene dalla A28 ed è diretto a Venezia dovrà uscire a Portogruaro, utilizzare la viabilità alternativa e immettersi sulla A4 al casello di San Stino.

Inoltre domenica 12 giugno a partire dalle ore 21,30 e fino alle 6,00 di lunedì 13 il Passante di Mestre rimarrà chiuso nella direzione di Milano tra il Bivio A4/A57 Venezia Est e Preganziol, con il traffico deviato in A57-Tangenziale di Mestre all’altezza di Quarto d’Altino attraverso l’uscita obbligatoria per la stazione di Venezia Est. Lo prevede in questo caso il piano predisposto da Concessioni Autostradali Venete per completare gli interventi di pavimentazione avviati a maggio e interrotti a causa delle previsioni meteo avverse.