Ciclabile a sbalzo su via Pordelio, serve un milione e mezzo in più

«Approviamo la delibera di variazione di bilancio per continuare il lavoro avviato a beneficio del nostro territorio e dei nostri cittadini, mettendo gli uffici nelle condizioni di lavorare al meglio per raggiungere gli obiettivi». Così l’assessore al Bilancio del Comune di Cavallino Treporto, Alberto Ballarin, mentre spiega i due accordi di programma approvati con il Provveditorato alle opere pubbliche per completare gli interventi su via della Fonte e sulla ciclabile a sbalzo di via Pordelio, con risorse pari a quasi 2 milioni di euro: ora va tutto in Consiglio comunale.

Per la riqualificazione di via della Fonte, afferma l’assessore ai Lavori pubblici Nicolò D’Este, «sono necessari ulteriori 450 mila euro per completare gli interventi a causa dell’aumento delle materie prime e dei lavori aggiuntivi che sono stati riscontrati durante gli scavi dei sottoservizi, opere non documentate durante la progettazione dell’opera e assolutamente necessarie per la riqualificazione». Per il completamento del percorso ciclopedonale lungo via Pordelio, a bilancio il Comune di Cavallino-Treporti ha inserito 1,5 milioni di euro. «Come annunciato qualche settimana fa dalla sindaca Roberta Nesto il Provveditorato ha espresso la volontà di realizzare lo sbalzo anche dove oggi manca, sposando il nostro obiettivo di avere tutta via Pordelio con la pista a sbalzo - spiega D’Este - . Il Provveditorato, che sta lavorando a un piano di adeguamento e salvaguardia idrica delle mura di marginamento delle tre piarde, da Cavallino a Ca’ Savio, ha siglato l’accordo con il Comune per consentire al nostro territorio di avere un’opera completa per il tratto di waterfront da Cavallino a Ca’ Savio già dal 2023».

A completezza della pista a sbalzo sulla laguna veneta, saranno sistemate e valorizzate anche le piarde esistenti con aree attrezzate per la sosta dotate di parcheggio per le bici, colonnine per la ricarica della bici elettriche, panchine e cestini per la raccolta differenziata, fontanelle e aree verdi dotate di alberature di specie autoctone proprie del bosco di pianura litoraneo e impianti di irrigazione. «La miglioria e l’abbellimento delle piarde costerà 1milione di euro, risorse precedentemente messe a bilancio – continua Ballarin -. Credo che la gestione delle risorse di un bilancio pubblico debba trovare, nei vincoli, una certa flessibilità. Se vogliamo migliorare Cavallino-Treporti, fare progetti ma soprattutto renderli concreti, dobbiamo continuare ad apportare variazioni rispetto alle circostanze che si presentano. In questo Consiglio adeguiamo il bilancio secondo le esigenze intervenute».