A Jesolo una nuova pista ciclopedonale e lampioni più efficienti

A Jesolo l’amministrazione comunale ha approvato i progetti esecutivi relativi a nuovi interventi di viabilità e sicurezza stradale: il primo riguarda via John Lennon, che negli ultimi anni è sempre più frequentata soprattutto d'estate, quando molti ragazzi raggiungono i locali a ridosso della cosiddetta zona Xsite. Il progetto, pensato per garantire maggiore decoro e sicurezza, porterà all’allargamento della sede stradale con la realizzazione di un’apposita pista ciclopedonale, oltre all'installazione di 14 nuovi corpi illuminanti. Per le stesse ragioni, anche in via La Bassa saranno sostituiti gli impianti esistenti. Il costo totale ammonta a 94 mila euro.

Un altro intervento prevede la sistemazione definitiva di via Zara, via Treviso e via Padova, tratti interessati dal maltempo che colpì la città nel novembre 2019. A settembre l’amministrazione ha approvato il piano di rifacimento dei marciapiedi di queste strade, ora arriva il via libera anche al progetto esecutivo relativo alla sistemazione degli impianti di illuminazione. L’intervento, per cui sono stati stanziati 149.500 euro ricevuti dalla Regione (che dichiarò lo stato di crisi), consiste nella realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione dotato di plafoniere con lampade a led e un controllo di flusso che riduce i consumi.

Per l'assessore ai Lavori pubblici, Roberto Rugolotto, «questi sono mesi di grande impegno per l’amministrazione comunale, che lavora per presentare la città nel miglior modo possibile già a partire dalla primavera. Contiamo di completare questi interventi entro l’estate, rinnovando e migliorando via Zara, via Treviso e via Padova ma soprattutto rispondendo alle richieste di cittadini e titolari di imprese che ci chiedevano di adeguare via John Lennon e via La Bassa alle nuove esigenze».