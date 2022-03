Cade in discesa sul Montello, grave ciclista 31enne

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, sabato 19 marzo, poco dopo le 12, sul Montello, lungo via XVIII giugno, a Biadene di Montebelluna, tra le prese IX e X.

Un ciclista, P.T., di 31 anni, veneziano di Scorzè, stava effettuando un tratto in discesa in sella alla sua bici ma per cause in corso di accertamento, in prossimità di un tornante, ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra, sbattendo violentemente il capo a terra. Il giovane ha riportato un forte trauma cranico ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La prognosi è per ora riservata.