La ciclovia che collega Venezia a Trieste si farà

Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno sottoscritto l'accordo di collaborazione per progettare e realizzare la ciclovia delle lagune che collegherà Venezia e Trieste, così come previsto dal protocollo d’intesa stipulato nell’aprile del 2019.

Ciclovia che collega Venezia a Trieste

Secondo l’accordo, che vede il Friuli Venezia Giulia capofila di coordinamento, saranno coinvolti amministrazioni locali e altri enti, comitati e associazioni e saranno individuate una serie di attività per finaziare e realizzare le opere. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, una volta pronto, sarà inviato al ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili (Mims), a cui sarà proposta la ripartizione, al 50% tra le due Regioni, dei 16 milioni di euro da destinare al primo lotto funzionale.

Il progetto della ciclovia riporta alla Legge di stabilità del 2016 con cui venivano stanziati, per il triennio 2016-2018, "91 milioni di euro per interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica" e, in particolare, per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclabili turistiche, con priorità per dieci percorsi italiani, tra i quali configura anche questa ciclovia. «La futura ciclovia delle lagune, che metterà in comunicazione Venezia con Trieste - ha dichiarato la vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Elisa De Berti - permetterà di trovarsi di fronte ad un paesaggio mozzafiato e variegato, che comprende il mar Adriatico come le colline a ridosso di Grado nella pianura veneta; un percorso di 250 chilometri da vivere quasi tutto d’un fiato o, a tappe, che sono il frutto di importanti progettualità finalizzate allo sviluppo del turismo sociale e sostenibile».