Tentano di forzare due bare, profanato il cimitero di Fiesso

Sono entrati nel cimitero e hanno cercato di forzare due bare. Le forze dell'ordine stanno cercando i vandali che hanno profanato due tombe la scorsa notte al cimitero di Fiesso d'Artico. L'episodio ha destato non poco scalpore in paese, dove in mattinata non si parlava d'altro, anche alla luce della presenza di numerose pattuglie nel camposanto.

Secondo una prima ricostruzione, i vandati avrebbero rotto la pietra dei loculi e cercato di forzare due bare, appartenenti a dei componenti di una famiglia di Fiesso che, secondo quanto si è appreso, sarebbe di origini rom. Fortunatamente, non ci sono riusciti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che in queste ore stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per dare un volto e un nome ai responsabili.