Quando riaprono i cinema dovremo seguire queste regole

Le Regioni hanno consegnato a Governo e Cts le linee guida riviste e semplificate per la riapertura in sicurezza

La conferenza delle Regioni, riunitasi oggi, ha approvato le linee guida per la riapertura di alcune attività economiche e produttive, che ora saranno inviate in valutazione al Governo e al Cts (Comitato tecnico scientifico). Ad anticiparlo oggi in conferenza stampa è stata l'assessore alla Sanità veneta Manuela Lanzarin. I tecnici al tavolo interregionale hanno lavorato per rivedere e semplificare le indicazioni introdotte già lo scorso anno al termine del lockdown. In particolare, la proprosta riguarda ristoranti e bar, palestre, piscine, cinema e teatri.

Ci sono delle prime indicazioni interessanti sulle zone: le attività dovrebbero, nell'intenzione delle Regioni, rimanere aperte anche in aree con rischio epidemico più elevato (quindi ad esempio in zona rossa, se sarà confermato il sistema delle fasce di rischio); in questo caso, però, sarà introdotta un'attività di screening e di testing piuttosto serrata, che idealmente dovrebbe svolgersi in modalità di autosomministrazione.

Le linee guida per i cinema

Le indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti. Le misure di seguito riportate, se rispettate, possono consentire il mantenimento dell’attività anche in scenari epidemiologici definiti a basso/medio/alto rischio purché integrate con test degli utenti al momento dell’accesso o con l’obbligo di acquisire l’evidenza di un test negativo nelle ultime 48 ore o del completamento del ciclo vaccinale.