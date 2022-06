Il cinema Bersaglieri di Spinea si rifà il look: il piano degli interventi

Acquistato dal Comune a gennaio 2022, il cinema teatro Bersaglieri di Spinea avrà ora nuova vita grazie ai finanziamenti del Pnrr, per un importo massimo di 400 mila euro. I lavori dovranno iniziare tassativamente entro il 21 dicembre di quest'anno, mentre la consegna è prevista entro e non oltre la fine del 2025.

Gli interventi architettonici previsti manterranno la configurazione attuale a due sale, concentrandosi sul miglioramento delle caratteristiche acustiche delle sale, sull’efficientamento dell’involucro dell’edificio e sulla rifunzionalizzazione degli aspetti distributivi e funzionali interni. Sarà quindi realizzato un parziale isolamento dell’involucro interno, che interessa l’isolamento della copertura e saranno sostituiti i serramenti esterni. Nell'ambito del progetto di fattibilità, sono inoltre previste opere di rifacimento finiture delle finiture interne. Le sale saranno migliorate nelle loro prestazioni acustiche grazie alla sostituzione dei rivestimenti delle pareti e dei controsoffitti con materiali in grado di supportare un’acustica con assetto variabile.

I principali interventi distributivi porteranno ad un miglioramento della fruizione degli spazi interni del cinema, specie nell’ottica di implementare percorsi dedicati agli operatori delle sale. I servizi igienici del piano primo verranno rivisti per creare un corridoio interno di collegamento ai camerini ed alla cabina regia. Al piano terra i principali interventi riguardano la riconfigurazione dei servizi igienici per il pubblico, la realizzazione di uno spazio da destinare a camerino per gli artisti, con accesso diretto al palcoscenico attraverso le quinte.

Anche il palcoscenico sarà oggetto di intervento: è prevista la realizzazione del boccascena, attualmente esistente, che verrà ricavato riducendo la lunghezza delle pareti delle quinte, e realizzando un nuovo arco scenico dotato di due spalle poste ai lati del boccascena. Il palcoscenico sarà dotato di nuovi elementi di scenotecnica, e sarà installo, inoltre, un traliccio all’americana per il supporto delle luci di scena, appositamente nascosto dall’arlecchino in tessuto. I posti nelle sale saranno quindi riconfigurati in linea con le normative in materia di prevenzione antincendio.

«Dopo aver reperito all’interno del bilancio i fondi per acquistare questo stabile parte della storia comunitaria di Spinea, ora avremo la possibilità di un importante contributo per la sua riqualificazione. - dichiara il sindaco, Martina Vesnaver - Molte sono le migliorie necessarie, questo sarà solo un primo intervento, poi si andrà avanti con l’obiettivo di ristrutturare questo spazio che vogliamo diventi centro di aggregazione sociale e culturale per la Città di Spinea».