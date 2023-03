Multisala devastato, transennato dopo il sopralluogo di polizia locale e istituzioni FOTO

L'assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce, il presidente della Municipalità di Marghera Teodoro Marolo e la polizia locale hanno chiesto alla proprietà di sbarrare tutto e mettere in sicurezza. Il sopralluogo è stato fatto nei giorni scorsi nell'ambito dei controlli del programma Oculus del Comune che si occupa di monitorare gli stabili che rimangono vuoti. Ciò che è stato trovato nel multisala di Marghera in via Colombara ha lasciato allibiti: tutto è stato devastato dalla furia cieca e senza motivo di giovani sbandati pare, che si sono scagliati contro le strutture e gli arredi del cinema a 13 sale, appena ripartito a fine 2021 con l'insegna Notorius e poi di nuovo stoppato l'anno scorso a marzo.

C'era stato un principio d'incendio qualche giorno fa in cui erano dovuti intervenire i vigili del fuoco nell'area accanto al centro commerciale Nave de Vero, dove oltre al falò appiccato all'interno avevano trovato gente a bivaccare, poi fatta evacuare. Così la polizia locale ha rintracciato la proprietà nei giorni scorsi ordinando ai titolari di mettere tutto in sicurezza provvedendo a sbarrare con grate di ferro e pannelli. La fortuna purtroppo neppure stavolta ha girato a favore di questo enorme stabile, un luogo di ritrovo e aggregazione per tanti giovani della Municipalità che per anni si sono dati appuntamento qui per stare in compagnia. Ma che con gli stravolgimenti del Covid hanno iniziato a non incontrarsi più, ad abbandonare i luoghi di socializzazione al chiuso finendo per cambiare abitudini.

Tanto che dopo lo scoppio della pandemia nella primavera del 2020 l'insegna Uci non era più riuscita a rimettersi in carreggiata gettando la spugna e chiudendo il multisala circa un anno dopo. La luce sembrava essere tornata con l'ingresso nella gestione della società Notorious, con sede a Milano, controllata al 100 per cento da Notorious Pictures e dedicata alla gestione di sale cinematografiche. Tutto era ripartito con grandi aspettative il 24 novembre del 2021 e un contratto di gestione della durata di 12 anni con la proprietà (che risiede nel Padovano) per tornare a essere punto di riferimento locale e far rivivere l’emozione del cinema ai veneziani. Marghera, multisala che dopo 6 mesi si sarebbe fermato solo per consentire alla struttura dell'ex Uci Cinemas di venire completamente rinnovata secondo il format Notoriuous, a marzo del 2022 ha fermato le proiezioni e non è più ripartita a causa dell'insostenibilità dei costi energetici. E quello che è stato trovato ha lasciato polizia e istituzioni senza parole (sotto immagini del sopralluogo dell'assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce, del presidente della Municipalità di Marghera Teodoro Marolo e della polizia locale).