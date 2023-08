Vince a Ca' Noghera, picchiato e rapinato di seimila euro

Fino a un certo punto era stata una serata fortunata per un cliente cinese del casinò di Ca' Noghera. Quando è uscito dalla casa da gioco nella notte domenica scorsa le cose però sono andate diversamente. Aveva un marsupio con sé, con seimila euro all'interno e chissà per quanto tempo lo hanno osservato e seguito fino ad aggredirlo per portargli via quei soldi.

Vittima di rapina il cinese pestato e derubato è stato avvicinato da un gruppo di persone, apparentemente dell'est Europa, vicino al parcheggio della sala da gioco di Ca'Noghera sulla Triestina. Il cinese è stato distratto da quelle persone che dicevano di essere operatori di polizia. L'uomo che stava andando verso la sua auto si è sicuramente fidato ma quando gli stranieri lo hanno portato in un punto sufficientemente al buio è scattata l'aggressione e la rapina. Il cinese ha chiesto supporto al personale del Casinò e subito è stato chiamato il 113. Indagano le volanti della questura non senza difficoltà, visto che quel punto vicino al parcheggio non sembra essere monitorato dalle telecamere.