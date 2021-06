Cinque bambini rientrati da un campus a Isola Verde positivi alla variante Delta del covid

Cinque dei dieci bambini che nei giorni scorsi avevano fatto rientro a Padova da un centro estivo di Isola Verde a Chioggia sono stati trovati positivi alla variante Delta del covid. L'annuncio è stato dato questa mattina dai direttori generali di Ulss 6 Paolo Fortuna e dell'Azienda Ospedaliera Giuseppe Dal Ben.

«Ora - ha spiegato Fortuna - con il dipartimento di Prevenzione procederemo al tracciamento per capire con chi sono entrati in contatto e contingentare così il contagio». Il campus in questione sarebbe quello gestito dall'ex rugbista Mauro Bergamasco, annullato lo scorso fine settimana dopo che un bambino era risultato positivo al tempone rapido prima e al molecolare poi. Nella circostanza i sanitari dell'Ulss 3 avevano sottoposto al test tutti i piccoli e i membri dello staff, risultati negativi; per precauzione, l'organizzazione aveva deciso comunque di non far partire il centro.