Il Cio e Luca Zaia a Venezia: «la pista da bob avrà un futuro, ed è sostenibile»

Fiducia, rassicurazioni e solo un poco di preoccupazione sui tempi al Palazzo Grandi Stazioni dove il Comitato Olimpico Internazionale e il Comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 ha incontrato la stampa. E c'è spazio, ovviamente, anche per la pista da bob di Cortina, ormai oggetto del contendere e al centro delle contestazioni che si tenevano nello stesso momento sotto il palazzo.

Il Cio non ha più dubbi, la pista si farà, e «avrà un futuro, indipendentemente da quello che accade da qui a marzo 2025 - scadenza per l'omologazione, ha spiegato Christofer Dubi, direttore del Cio - ci sarà un piano dettagliato per la legacy che verrà presentato» che ancora è in fase di scrittura. Il Cio infatti ha deciso di avvallare la scelta italiana, realizzare la pista a Cortina, nonostante qualche dubbio sui tempi di realizzazione permanga. Il rispetti dei tempi «è la cosa più importante, per questo monitoriamo le scadenze sapendo che da oggi a marzo 2025 non c'è molto tempo per consegnare la sede. Ecco la scelta del comitato di valutare, nel caso, anche un piano B» ha detto Kristin Kloster, presidente della Commissione Cio, sempre oggi, al termine della visita sui luoghi di Milano-Cortina 2026. La posizione del Cio, ha aggiunto, «è nota da quando è partito il progetto. Non abbiamo raccomandato la costruzione di nuove sedi, ma le autorità italiane desideravano questa sede e quindi abbiamo rispettato questa decisione».

Ricusa i dubbi e le critiche anche Luca Zaia, che ha fortemente voluto le Olimpiadi in Veneto («il dossier ha vinto anche grazie al rifacimento della pista Eugenio Monti, un cadavere eccellente», ricorda), trattenendosi coi giornalisti alla fine della conferenza. «Sono Olimpiadi sostenibili e rispettose dell'ambiente, proprio come diceva il dossier - spiega Zaia - La pista di bob nasce dove c'è una pista di bob, la più vecchia al mondo, e la nuova sarà più breve e ipogea di prima, anche dando una sostenibilità visiva a un versante della montagna». E, assicura il presidente, avrà un futuro: è «una pista iconica, si potrà candidare a molti eventi, dalle olimpiadi giovanili ai mondiali, sarà oggetto di visita da parte degli atleti di tutto il mondo: non solo bob, ma anche slittino e skeleton. Prevediamo un utilizzo anche estivo, per tutti i cittadini, non solo gli sportivi».

Anche il taglio dei larici, che ha suscitato contestazioni, per Zaia è «un atto violento, certo. Ma dobbiamo ricordare che la ricomposizione ambientale ci porterà ad avere più bosco. Sarà un intervento migliorativo». Mentre per quanto riguarda le tempistiche, che sembrano preoccupare il Cio: «spero e immagino che si rispettino i tempi, la società e il progetto sono seri entro il febbraio 2025 bisogna finire» anche perchè, ammette il presidente di Regione «senza Olimpiadi tutta questa avventura sarebbe inutile». Obiettivo, collaudo nel marzo 2025.