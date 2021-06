Il Cipess sblocca 538 milioni di euro per il Mose

Il Cipess, comitato interministeriale per la programmazione economica, ha autorizzato stamattina l'utilizzo di 538 milioni di euro, risorse già disponibili, per interventi di completamento del sistema Mose. Il provvedimento era atteso da settimane e i fondi serviranno anche per la realizzazione di opere di compensazione ambientale e paesaggistica, interventi di ripristino e migliorativi, verifica tecnica delle parti già completate, attività di manuntenzione, attività della prima fase di avviamento e di prosecuzione della salvaguardia della laguna.

La delibera approvata dal Cipess tecnicamente non comporta un aumento dei costi complessivi perché effettua una riprogrammazione di risorse già esistenti, ovvero fondi derivanti da minori oneri finanziari sui mutui contratti per la realizzazione dell'opera.

Secondo la struttura del commissario per il Mose, Elisabetta Spitz, «si tratta di un passo fondamentale» giacché il provvedimento «consentirà di destinare le nuove risorse prioritariamente al completamento del Mose e alle opere di salvaguardia. Buone notizie - aggiunge - per le imprese e per i lavoratori che potranno vedere, in tempi brevi, la ripresa dei cantieri e l’ultimazione di quel 5% di opere ancora necessarie per completare le opere alle bocche». Opere che «ormai non pregiudicano la funzionalità in regime provvisorio delle barriere ma che risultano fondamentali per consentire il collaudo finale di tutti i manufatti e gli impianti e l’avvio della gestione a regime». Il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini si è detto «molto soddisfatto» per questa iniziativa che «consente di rafforzare gli interventi per la tutela di Venezia e della sua laguna, patrimonio del mondo».

Resta aperto il capitolo dei vecchi crediti avanzati dalle imprese impiantistiche, che per questioni burocratiche non possono essere ripianati con questi nuovi fondi. Le imprese hanno ribadito oggi in una nota che «non rinunceranno ai loro crediti, pari a 26 milioni di euro, derivanti da lavori regolarmente eseguiti e certificati e da fatture regolarmente emesse», facendo presente di aver «profuso ogni sforzo per permettere negli ultimi anni di raggiungere importanti risultati» e di aver «reso possibile, durante l’inverno scorso, il sollevamento delle paratoie delle bocche di porto, di fatto salvando Venezia dall'acqua alta».

Il direttore di Legacoop Veneto, Mirko Pizzolato, ha chiarito di essere molto contento per l'approvazione dell'atto, che è però solo un primo passo. Ora l'azione deve procedere su due canali: da un lato, è necessario «sbloccare immediatamente i cantieri contando su quei denari», dall'altro «tenere aperto il tavolo per sbloccare i soldi che devono ancora arrivare, perché questi 538 milioni non possono essere usati per i debiti pregressi e tutte le imprese, consorziate e non, si sono dette indisponibili a ragionare di un taglio del dovuto». Nel frattempo c'è stato un incontro con il commissario liquidatore del Cvn, Miani, e le imprese stanno aspettando soluzioni per il saldo dei debiti. Pizzolato ha anticipato l'intenzione di chiedere al Cvn e al provveditorato «di dare immediatamente seguito e darci l'avvio lavori», ma anche di «riprendere il ragionamento sul prestito ponte bancario per mettere liquidità in mano alle imprese immediatamente». Perché «noi non siamo nelle condizioni di partire oggi, abbiamo bisogno che ci venga messa in pancia liquidità perché siamo allo stremo. Anche solo, banalmente, per riattivare i fornitori».