Caos tamponi a Noale, attivato un circuito cittadino per "scaricare" la Regionale 515

I disagi si sono creati in particolar modo oggi, con decine e decine di automobili in coda lungo la Regionale 515, in attesa di accedere al piazzale dell'ospedale e, solo successivamente, al punto tamponi dell'Ulss 3. Per consentire la circolazione normale - per quanto rallentata - ai veicoli in transito, sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale, supportati dalla protezione civile, che hanno indirizzato il flusso del traffico.

Da poche ore, l'amministrazione comunale, in collaborazione con la polizia municipale e la protezione civile, ha attivato un circuito cittadino interno lungo Via Gagliardi, che ha permesso di "scaricare" le code che si erano accumulate lungo la strada regionale 515 nel corso della giornata. Nello specifico, sono stati aperti i cancelli interni all’area del giardini, creando un circuito obbligatorio. Chi proviene sia da Padova sia da Treviso, all'intersezione tra SR 515 e via Gagliardi deve seguire il seguente percorso obbligatorio:

ingresso in via Gagliardi verso ovest

svolta verso piazzale Mercati Nuovi

ritorno verso via Gagliardi verso est

accesso contingentato e controllato a Piazzale della Bastia

Apposite pattuglie dislocate lungo il percorso e in piazzale Bastia, formate da polizia locale e protezione civile, verificheranno che gli automobilisti rispettino l’ordine di accesso per il tampone, garantendo nel contempo il normale flusso ordinario ai servizi ospedalieri. «Nel frattempo, - ha spiegato il sindaco della città dei Tempesta, Patrizia Andreotti - non si sono mai interrotti i contatti tra l’amministrazione comunale di Noale e la dirigenza Ulss 3 per individuare ulteriori soluzioni funzionali che permettano di affrontare meglio l’emergenza in corso».