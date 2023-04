Giuseppe Callegaro (Femca Cisl): «Favorevoli al progetto Eni su Porto Marghera, ma saremo vigili»

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

«Siamo per la tutela della salute, per il rilancio del sito di porto Marghera; Eni ha comunicato di voler fare un impianto nel pieno rispetto della salute, della sicurezza e della salvaguardia ambientale. Siamo favorevoli ma come sindacato monitoreremo la realizzazione su quanto intende fare l’azienda. Un progetto sul trattamento dei fanghi civili che, anziché, essere portati fuori la regione veneto in altri termovalorizzatori con un rincaro dei costi provocati dall’inquinamento da traffico, comporterà un contenimento della tassa sui rifiuti (Tari) e un recupero di energia elettrica, di vapore acqueo, di fosfato per l’agricoltura».

A parlare è il segretario provinciale della Femca Cisl Venezia, Giuseppe Callegaro, intervenendo sul futuro di Marghera, dopo la presentazione del progetto di qualche giorno fa di Eni. Per la Femca Cisl Venezia, si tratta di «un impianto che rappresenta un inizio di industrializzazione per Porto Marghera che non si vede da a oltre vent’anni. Questo progetto è un'opportunità di lavoro per le imprese locali dirette e indirette ma è anche una risposta e uno sbocco occupazionale dopo la chiusura di Cracking Versalis».

Oltre a questo progetto, Eni intende d’intervenire non solo sui fanghi ma pure sulle plastiche con riciclo meccanico e, inoltre, costruire un impianto di alcol isopropilico accompagnato a un piccolo impianto di idrogeno. Nella bioraffineria, invece, saranno realizzati due grandi impianti da 15 mila tonnellate ciascuno annue di idrogeno blu. «Come sindacato Femca Cisl e Confederazione Cisl Venezia – aggiunge Callegaro – riteniamo che vada valorizzata l’area di porto Marghera che ha infiniti ettari di terreno bonificati e serviti da porto e stazione ferroviaria, anziché deturpare altre aree».