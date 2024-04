Città stracolma per il weekend, opposizioni all'attacco sul "ticket"

Feste di compleanno, aperitivi, gruppi organizzati, escursionisti. Arriva il weekend e il centro di Venezia, all'apparenza, non ha nulla di diverso da quello di qualsiasi altro weekend di primavera, nonostante l'introduzione, dal 25 aprile del "contributo d'accesso", la tassa di 5 euro che devono pagare - solo fino alle 16 - i visitatori giornalieri non veneti, che non alloggiano in città e non hanno conoscenti a Venezia (mentre tutti gli altri devono registrarsi in un portale per avere l'esenzione).

Per la giornata di oggi si sono registrati quasi 22.000 paganti, su oltre 130 mila persone registrate. Tra gli esenti: oltre 58.000 ospiti in strutture ricettive nel comune di Venezia, veneti leggermente in crescita, stabile il numero degli studenti (13.000), dei lavoratori (20.500) e dei proprietari di immobili che pagano l'IMU o i titolari di contratti di locazione (6700) che non hanno la residenza a Venezia. I controlli svolti hanno verificato in totale 19.000 QR-code, senza rivelare particolari criticità. Ma le foto delle calli stracolme provocano le prese di posizione dell'opposizione, da sempre critica sul provvedimento.

«Come abbiamo più volte detto il ticket di ingresso oltre che a complicare la vita dei residenti non limita assolutamente nulla, da un lato perché i veneti sono esentati e dell’altro perché non è un deterrente come si vede in questi giorni. La Giunta si fermi, ammetta che la misura non funziona e apra una discussione seria sulla gestione del turismo in questa città, a partire anche da chi specula e lucra solo sulla sua immagine» dice Monica Sambo, consigliera comunale del Partito Democratico.

«Com’è evidente già da questi primi giorni di applicazione del ticket, il provvedimento è del tutto inutile al fine del controllo dei flussi turistici. Al massimo, serve a fare cassa. Soprattutto, serve a gettare fumo negli occhi per fingere di fare qualcosa di fronte all’Unesco e all’opinione pubblica internazionale» secondo Gianfranco Bettin, consigliere della Lista Verde progressista. «Il fallimento del ticket d'accesso lo possono proprio vedere tutti. Calli intasate. Vaporetti stracarichi. Ma il ticket non doveva essere uno strumento di contenimento dei flussi?» rincara Giovanni Andrea Marini, consigliere di Tutta la città insieme.

Di parere opposto Azione Venezia: «La città è invivibile e non sono garantite regole né do sicurezza, né di benessere, né di tutela della città, e se il ticket è il primo passo per trovare soluzioni praticabili o quantomeno per acquisire dati certi, ben venga» spiegano Paolo Bonafé e Anna Paola Klinger.

L'effetto del contributo d'accesso richiederà tempo per essere valutato, ma è certo che i numeri delle "registrazioni" di primi tre giorni sono in linea con quelli di una città sovraccarica, nonostante il ticket e i qr code richiesti all'accesso: 113 mila registrati (15700 paganti) il 25 aprile, 128 mila (23600 paganti) ieri 26 aprile, oltre 130 mila oggi (22 mila paganti).

Per l'amministrazione in ogni caso la sperimentazione prosegue positivamente. «Abbiamo avuto manifestazioni agguerrite - ha dichiarato oggi il sindaco Luigi Brugnaro - ma poi ha funzionato e ora protegge la città. Sono pronto anche a dire, ho sbagliato, ma l'importante è fare le cose! Domani saremo pronti ad accogliere la visita di Papa Francesco, che visiterà prima il carcere femminile della Giudecca, poi incontrerà i giovani del Triveneto alla Basilica della Salute e poi celebrerà la santa messa in Piazza San Marco. Sarà una bellissima immagine, di fede e fratellanza nella cornice di Venezia, simbolo di libertà e accoglienza».