Volontari pompieri di Cavallino Treporti, bilancio dell'anno: mille ore di lavoro per gli altri

Un 2022 intenso per i volontari di Cavallino-Treporti che li ha visti operativi 365 giorni quest'anno, giorno e notte, non solo per il territorio ma anche per le località vicine. «A loro va un grazie di cuore a nome della nostra comunità – ha detto Renzo Orazio, capogruppo di maggioranza e delegato dal sindaco Roberta Nesto per il progetto di Protezione civile, nel corso della presentazione del bilancio delle attività dell'anno -. Molte sono state le azioni di prevenzione e gli interventi su campo, ma anche le ore di formazione per far crescere operativamente il gruppo».

Il 2022 ha visto coinvolti i volontari in 31 interventi, 102 servizi, 25 attività di prevenzione. Il Comandante Cristian Donà ha messo in evidenza le ore di servizio svolte durante l’anno che ammontano a 981, poco meno di mille ore donate alla comunità. Per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi operativi, ricorda in particolare la messa in servizio a fine del 2021 del nuovo Citroen Jumper per il trasporto di persone e posto di comando avanzato che è stato impiegato in otto occasioni: tre assistenze importanti, due interventi, un incendio fuori Cavallino, due esercitazioni di Protezione civile.

Tra le varie attività di formazione registrate nel 2022 si è concluso nei giorni scorsi il secondo corso base per nuovi volontari promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Città Metropolitana di Venezia e organizzato sul territorio. Grazie a questa opportunità, sono stati formati 23 nuovi volontari: 10 provenienti dal distretto sandonatese Ve2: Ceggia, Fossalta di Piave, Eraclea, Musile di Piave, Quarto d'Altino; 13 sono di Cavallino-Treporti. Tutti i partecipanti hanno frequentato 44 ore di corso complessive. La parte pratica è stata organizzata al magazzino della Città Metropolitana di Marcon, con l'esame finale. Durante la cerimonia del Consiglio comunale il 13 dicembre in Comune il sindaco e il comandante Donà hanno presentato i volontari in prova che hanno deciso di dedicare il loro tempo e le proprie capacità alla comunità.

«Stiamo puntando a rafforzare, far crescere e far sì che il gruppo dei Civici Pompieri Volontari abbia gli strumenti per essere pronto ed operativo. Le competenze e il continuo aggiornamento sono fondamentali. Per questo a fianco del sindaco e del nuovo comandante, stiamo lavando per i progetti futuri. Grazie a questo corso il nostro corpo sta crescendo e ad oggi abbiamo in forze una cinquantina di volontari – conclude Renzo Orazio -. In termini di risorse destinate alla Protezione civile per la prevenzione, la sicurezza, mezzi ed attrezzature, l’amministrazione, in questo 2022, ha investito 85 mila euro e continuerà anche nel 2023 a investire per la sicurezza di Cavallino-Treporti».