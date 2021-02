Arrivati in Italia tra un carico di pallet, fermati quattro giovani clandestini

Rintracciati dai carabinieri in Riviera del Brenta. Tre sono minorenni

Sono arrivati in Italia a bordo i un camion carico di pallet proveniente dall'Est Europa. Ma, una volta giunti in riviera del Brenta, i carabinieri li hanno intercettati. Quattro giovani clandestini, di cui tre minorenni, sono stati fermati martedì mattina a Fiesso d'Artico dai militari di Stra.

I quattro, tutti afghani, sono stati collocati in una struttura di accoglienza. Il maggiorenne è stato denunciato per essersi introdotto illegalmente nel territorio nazionale, mentre l’autista del tir, cittadino rumeno, è stato denunciato per agevolazione dell'ingresso clandestino.